Памфилова отреагировала на слухи о переносе выборов в Госдуму

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что никаких обсуждений по поводу якобы возможного переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более поздний срок не ведется.

«Выборы назначены, избирательный процесс запущен. И Центральная избирательная комиссия, и наши коллеги в регионах работают сейчас с полной отдачей, именно исходя из того, что выборы состоятся в соответствии с указом президента и голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Нет никаких сомнений, что выборы пройдут в срок», — сказала ТАСС Памфилова.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец года или следующую весну в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретами в регионах, которые не способствуют рейтингам единороссов.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.