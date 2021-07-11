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Евросоюз ответит на «вакцинную дипломатию» России

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Россия и Китай становятся все более «навязчивыми» в продвижении своей «вакцинной дипломатии» и Евросоюзу необходимо научиться реагировать на это, заявил глава европейской демократии Жозеп Боррель.

«Россия и КНР продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», — цитирует РБК Борреля.

По его словам, Россия и Китай становятся все более «навязчивыми», сотрудничать с ними становится все труднее. Он также добавил, что пока сложно прогнозировать, смогут ли победить инфекцию до 2023 года, но мир уже становится менее безопасным и свободным.

«ЕС — единственный регион в мире, который вакцинирует свое население и в то же время экспортирует вакцину в другие страны, а также делает пожертвования программе COVAX», заключил Боррель.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на «политически мотивированные запреты» на покупку вакцин. Попытки помешать продвижению российской вакцины он назвал контрпродуктивными, отметив, что «когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические разногласия».

Тема: Коронакризис
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Политика #Мир #Говорят о России #Новости COVID19
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