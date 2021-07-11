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Беременным выплатят единовременное пособие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Беременные россиянки смогут получить единовременную выплату помимо ежемесячного пособия, которое начисляется с 1 июля.

Это старое пособие в размере 708,23 рублей, которое назначалось женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на сроке беременности до 12 недель, пишет «Российская газета». Получить его может женщина, если такое право у нее возникло до 1 июля 2021 года.

В дальнейшем данное пособие выплачиваться не будет. Деньги перечисляют из Фонда социального страхования. Работающим беременным пособие выплачивается из отчислений работодателей, если предприятие ликвидировано — из средств федерального бюджета.

При этом единовременное пособие не получали женщины, которые на момент наступления беременности по разным причинам не работали: безработные, ищущие работу, недавно закончившие обучение.

Размер ежемесячного пособия, за которым могут обратиться с 1 июля женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, составляет половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения.

Новое пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Право на него получают беременные, если размер среднедушевого дохода в их семье не превышает величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

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Топ комментариев

Plaguer

А я ещё помню времена когда им говорили на "референдуме" что "хватит кормить империю".

Uynachalnica

Ежели человек не контролирует объем выпитого, то каким образом тут телевизор виноват?!

Plaguer

У коллективного Запада подавляющее преимущество в экономике и людских ресурсах. Собственно ЯО это единственная...

slavaynin

Не путай божий дар с яичнецей)
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