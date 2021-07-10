Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры

Новейшая операционная система Windows 11 имеет высокие технические требования — в частности, для ее установки потребуется поддержка аппаратного шифрования TPM и минимум 4 ГБ оперативной памяти. Энтузиасты нашли способ «обмануть» ОС от Microsoft.
Для обхода ограничений при установке Windows 11 нужно запустить редактор реестра, после чего открыть ветку HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetup и создать в ней новый раздел под названием LabConfig.
В нем потребуется создать три 32-битных параметра DWORD под названиями BypassTPMCheck, BypassRAMCheck и BypassSecureBootCheck со значением 1 в каждом. После этого нужно выйти из редактора реестра.
На экране в этот момент должно отображаться предупреждение о совместимости. Пользователю нужно вернуться на один шаг назад, после чего появится традиционное окно установки операционной системы с выбором версии и диска.
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