НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Биткоину предрекли исторический обвал

Источник:
РБК
275 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Главная мировая криптовалюта биткоин уже на следующей неделе подешевеет до уровня 27 тысяч долларов, спрогнозировал главный стратег по цифровым деньгам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Эксперт отметил, что сейчас ничто не указывает на возможность подорожания биткоина в ближайшем будущем, поэтому инвесторам следует запастись терпением, если они не собираются избавляться от криптовалюты.

Сейчас стоимость биткоина колеблется в диапазоне 32-33 тысячи долларов. Биткоин находится под давлением с тех пор, как майнеры начали покидать Китай из-за введенного властями полного запрета на добычу криптовалюты.

В середине апреля 2021 года курс биткоина впервые достиг 64,9 тысяч долларов. Однако уже через месяц он упал на 50%, а весь рынок криптовалют пережил серьезный обвал, последствия которого ощущаются уже несколько месяцев.

Еще по теме
Беременным выплатят единовременное пособие
Аналитик назвал «честный» курс рубля
Многодетным семьям дадут деньги на строительство дома
Fitch сохранил позитивный кредитный рейтинг России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пароход-музей заработал в Красноярске
Газовый баллон вызвал пожар в Новосибирске
Легковой автомобиль в Омске протаранил автобус
Автомобилисты Новосибирска рассказали о страхе перед гаражами и ГИБДД
Самое популярное
Nintendo показала новую игровую приставку Switch
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 149 голосов
  • Elenapl5 — 131 голос
  • vvs_drakon_black — 111 голос
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
25
Путин поддержал создание казачьих подразделений
20
Российские процессоры впервые «догонят» западные
20
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
19
Отсутствие масок на Путине и Цивилеве объяснили
Sibnet.Ru