Биткоину предрекли исторический обвал

Главная мировая криптовалюта биткоин уже на следующей неделе подешевеет до уровня 27 тысяч долларов, спрогнозировал главный стратег по цифровым деньгам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Эксперт отметил, что сейчас ничто не указывает на возможность подорожания биткоина в ближайшем будущем, поэтому инвесторам следует запастись терпением, если они не собираются избавляться от криптовалюты.

Сейчас стоимость биткоина колеблется в диапазоне 32-33 тысячи долларов. Биткоин находится под давлением с тех пор, как майнеры начали покидать Китай из-за введенного властями полного запрета на добычу криптовалюты.

В середине апреля 2021 года курс биткоина впервые достиг 64,9 тысяч долларов. Однако уже через месяц он упал на 50%, а весь рынок криптовалют пережил серьезный обвал, последствия которого ощущаются уже несколько месяцев.