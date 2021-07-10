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Украина запланировала депортацию россиян из Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан после «возращения» Крыма в состав страны, включая их депортацию, сообщил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Украинский политик отметил, что в Крыму на сегодня минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России. Он также отметил, что на полуострове идет «ассимиляция и вытеснение местного населения», передает телеканал «Украина 24».

Резников подчеркнул, что если российские граждане попали в Крым без разрешения украинских властей, то их выдворят из-за «незаконного нахождения» на территории Украины. Исключение сделают только для тех, кто пересек границу по разрешению Киева.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. По словам президента Владимира Путина, территориальный вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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