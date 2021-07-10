Аналитик назвал «честный» курс рубля

Честный курс рубля без учета валютных операций Минфина для пополнения Фонда национального благосостояния находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, заявил генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев.

По оценке эксперта, с начала года валютные операции ослабили рубль на 5-10%. Кроме этого, они дополнительно повысили инфляцию на 1-2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта.

В России действует бюджетное правило: если нефть Urals стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, Минфин направляет сверхдоходы на покупку валюты, которая хранится в Фонде национального благосостояния.

Планируется, что Минфин с 7 июля по 5 августа потратит 296 миллиардов рублей на покупку валюты. Объем интервенции на валютном рынке станет рекордным с февраля 2020 года, государство намерено купить более 4 миллиардов долларов.