Путин поддержал создание казачьих подразделений

Президент Владимир Путин поддержал предложение о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений, сообщил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

«Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», – сказал Чайка.

По его словам, казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии, поэтому создавать такие структуры следует под контролем государства. Речь идет о казачьих полках и батальонах, которые помогали бы поддерживать правопорядок.

В частности, терское войсковое казачье общество может наладить сотрудничество с воинскими частями Минобороны РФ и частями Росгвардии, казаков могут привлекать к охране и защите государственных объектов и обеспечению общественной безопасности.