Газовый балкон вызвал пожар в Новосибирске

Пожар возник в квартире жилого дома в Новосибирске из-за разгерметизации газового баллона. В результате ЧП пострадали хозяйка квартиры и мужчина, выполнявший сварочные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошел в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома при проведении сварочных работ. Газовый баллон разгерметизировался, в результате загорелись домашние вещи.

Хозяйка квартиры и рабочий в результате ЧП получили ожоги рук и ног. После их осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали в ожоговый центр, отмечается в сообщении.

В результате происшествия были выбиты оконная рама и входная дверь. По оперативной информации, соседние квартиры не повреждены. Огонь был ликвидирован до приезда сотрудников МЧС.