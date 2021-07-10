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Газовый балкон вызвал пожар в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пожар возник в квартире жилого дома в Новосибирске из-за разгерметизации газового баллона. В результате ЧП пострадали хозяйка квартиры и мужчина, выполнявший сварочные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошел в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома при проведении сварочных работ. Газовый баллон разгерметизировался, в результате загорелись домашние вещи.

Хозяйка квартиры и рабочий в результате ЧП получили ожоги рук и ног. После их осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали в ожоговый центр, отмечается в сообщении.

В результате происшествия были выбиты оконная рама и входная дверь. По оперативной информации, соседние квартиры не повреждены. Огонь был ликвидирован до приезда сотрудников МЧС.

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Новосибирск #ЧП
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