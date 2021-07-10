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Непривитым туристам на курортах Кубани пригрозили штрафом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Штраф до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ может быть назначен туристам, которые приедут в августе в Краснодарский край без сертификата о вакцинации и не пройдут вакцинацию на месте в течение трех дней, сообщает пресс-служба администрации региона.

Наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей — это максимальная сумма штрафа для физического лица по этой статье. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью или имуществу, то сумма штрафа вырастает до 50 тысяч рублей.

В Краснодарском крае с начала июля действуют ограничения по заселению туристов, заезжать в отели можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации. С 1 августа даже при отрицательном тесте приезжающие должны пройти вакцинацию в течение трех дней после заселения.

Обращаться в прививочный пункт необходимо самостоятельно. В отелях и санаториях на курортах откроют дополнительные пункты вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе.

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