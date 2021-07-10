Россия установила антирекорд по смертям от коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 752, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Сутками ранее показатель составлял 726. Тем самым Россия установила антирекорд суточной смертности из-за COVID-19.

Более 700 летальных исходов в стране фиксируют на протяжении пяти дней подряд. За минувшие сутки больше всего летальных исходов зафиксировали в Москве (108), Санкт-Петербурге (102), Нижегородской и Иркутской областях (по 28), Краснодарском крае (22) и Ростовской области (21).

Число подтвержденных случаев заражения в России возросло за сутки на 25 082. В частности, за сутки было выявлено 2 487 случаев заражения в Московской области, 1 978 — в Санкт-Петербурге, 527 — в Нижегородской области, 423 — в Воронежской области, 401 — в Красноярском крае.

Смертность в России в июне 2021 года, по оперативным данным, выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года, что связано с резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта».