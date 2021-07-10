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Многодетным семьям дадут деньги на строительство дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Многодетные семьи теперь могут погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства. С 10 июля вступают в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей.

Теперь выплату можно направить на погашение кредита, выданного на покупку участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома.

Также можно погасить кредит, полученный на покупку жилья в рамках льготных программ регионов, на покупку последней доли в жилом помещении, на оплату паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе.

Кроме того, кредит может включать оплату ремонта приобретаемого жилья или уплату страховых взносов. Закон о расширении использования 450 тысяч рублей многодетными семьями был принят Госдумой весной 2021 года.

Как и раньше, воспользоваться этой выплатой могут также заемщики с кредитами на покупку квартиры, дома или участка для индивидуального жилищного строительства. Выплаты на общую сумму 83 миллиарда рублей уже получили более 186 тысяч семей.

Программа господдержки многодетных семей с ипотечными кредитами начала действовать в сентябре 2019 года. Выплата в 450 тысяч на погашение ипотеки положена семьям, в которых с января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

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Экономика #Деньги
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Uynachalnica

Они еще здороваются со специальными удлинителями на руке.

AVM2

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ponhik78

Про "убийцу" все вопросы к журналистам))) Это аналог карьерников Вольво, Катерпиллер, Белл..., но ни...

gtk87

90% этих предложений: впахивать как раб и получать зп как гастарбайтер. Спасибо я дома посижу.
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