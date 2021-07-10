Fitch сохранил позитивный кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «стабильный».

Рейтинг России на уровне «BBB» отражает надежную и последовательную экономическую политику страны, сильный внешний баланс и самое низкое отношение госдолга к ВВП среди сопоставимых стран, сообщается на сайте организации.

Позитивный прогноз объясняется эффективностью политики России в плане сохранения сильного государственного баланса и поддержания макроэкономической стабильности в условиях шока, появившегося из-за пандемии COVID-19, а также высокой волатильностью цен на нефть.

Агентство в феврале сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. При этом эксперты указали на слабые перспективы экономического роста, а также высокую сырьевую зависимость экономики страны и геополитические риски.