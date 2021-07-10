Вышел трейлер второго сезона «Ведьмака»

Тизер-трейлер второй части фантазийного сериала «Ведьмак» появился в Сети и намеркнул на сюжет будущего сезона.

Сериал «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Судя по трейлеру второй сезон будет посвящен взаимоотношениям Геральта и Цири. В сериале также покажут обучение юной ведьмачки в крепости Каэр Морхен и до этого не представленных на экране персонажей вроде Весемира, Дийкстры и других.

Главные роли в сериале исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Джои Бэти, МайАнна Беринг, Том Кэнтон, Аня Чалотра. Премьера второго сезона запланирована на 17 декабря.