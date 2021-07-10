НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер второго сезона «Ведьмака»

Источник:
Sibnet.ru
126 0

Тизер-трейлер второй части фантазийного сериала «Ведьмак» появился в Сети и намеркнул на сюжет будущего сезона.

Сериал «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Судя по трейлеру второй сезон будет посвящен взаимоотношениям Геральта и Цири. В сериале также покажут обучение юной ведьмачки в крепости Каэр Морхен и до этого не представленных на экране персонажей вроде Весемира, Дийкстры и других.

Главные роли в сериале исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Джои Бэти, МайАнна Беринг, Том Кэнтон, Аня Чалотра. Премьера второго сезона запланирована на 17 декабря.

Еще по теме
Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил топ Netflix
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов 2021 года
«Черная вдова»: русская Наташа из ГУЛАГа
Вышел трейлер «Основного инстинкта» без цензуры
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Стрижи» покажут шоу над городами Кузбасса
Врач признал пользу секса после вакцинации от COVID
Новосибирцы подались в курьеры из‑за коронавируса
СК в Новосибирске проверит информацию о стрельбе в лагере с детьми
Самое популярное
Nintendo показала новую игровую приставку Switch
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Шурик96 — 217 баллов
  • gorbatiy — 209 баллов
  • chebo17 — 207 баллов
сделать прогноз
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
20
Российские процессоры впервые «догонят» западные
19
Отсутствие масок на Путине и Цивилеве объяснили
17
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
17
Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
Sibnet.Ru