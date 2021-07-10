Всероссийский выпускной для студентов вузов пройдет онлайн

Всероссийский выпускной для студентов вузов пройдет 10 июля в дистанционном формате из-за пандемии, в этот день запланированы различные праздничные акции и конкурсы, дистанционные встречи выпускников с бизнесменами и учеными, сообщается на сайте Минобрнауки.

Трансляция праздника «Студенческий выпускной» начнется в 13.00 по московскому времени на специальном сайте, а также официальной странице платформы «Россия — страна возможностей» во «ВКонтакте».

В течение всего дня артисты и блогеры будут смотреть и комментировать лучшие творческие студенческие выступления. На связь выйдут студенты из разных уголков страны, а также известные общественные деятели, политики, ученые и бизнесмены.

Планируется, что в этот день участники выпускного вместе с представителями Минобрнауки разработают новый рецепт пиццы, которая получит название «Студенческая». Получившийся рецепт будет внедрен в меню одной из сетей ресторанов.

Участие в мероприятиях всероссийского студенческого выпускного примут свыше 700 вузов. Большинство учебных заведений в регионах России из-за ситуации с распространением коронавируса не будут проводить очные выпускные.