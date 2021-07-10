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Легковой автомобиль в Омске протаранил автобус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Два легковых автомобиля и пассажирский автобус столкнулись в Омске, два человека погибли, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

«Водитель автомобиля Datsun on-DO, мужчина 1972 года рождения, при движении по улице Донецкой выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ»,— говорится в сообщении.

При столкновении также пострадал автомобиль Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 года рождения. Автобус двигался по маршруту № 72 (Романенко — Сады «Ивушка»). На момент ДТП в салоне находились шесть пассажиров.

Пассажир Toyota и водитель Datsun погибли на месте происшествия от полученных травм. Водителя легкового автомобиля госпитализировали. По факту смертельной аварии проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.

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Uynachalnica

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Про "убийцу" все вопросы к журналистам))) Это аналог карьерников Вольво, Катерпиллер, Белл..., но ни...

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