Легковой автомобиль в Омске протаранил автобус

Два легковых автомобиля и пассажирский автобус столкнулись в Омске, два человека погибли, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

«Водитель автомобиля Datsun on-DO, мужчина 1972 года рождения, при движении по улице Донецкой выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ»,— говорится в сообщении.

При столкновении также пострадал автомобиль Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 года рождения. Автобус двигался по маршруту № 72 (Романенко — Сады «Ивушка»). На момент ДТП в салоне находились шесть пассажиров.

Пассажир Toyota и водитель Datsun погибли на месте происшествия от полученных травм. Водителя легкового автомобиля госпитализировали. По факту смертельной аварии проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.