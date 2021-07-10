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Пароход-музей заработал в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Геннадий Троицкий

Пароход-музей «Святитель Николай» в Красноярске возобновил работу. В начале июня из-за паводка на Енисее он остановил прием посетителей.

В начале июня в Красноярске подтопило Набережную Енисея, где закреплен «Святитель Николай». Из-за возникшей угрозы на пароходе 2 июня прекратили прием посетителей, разобрали все экспозиции, эвакуировали с судна экспонаты и материальные ценности.

Сейчас трюм парохода пока закрыт для посещений, так как выставки там еще не готовы, но посетителей уже принимают на верхних палубах. Судно является филиалом Красноярского краевого краеведческого музея.

«Святитель Николай» — уникальный памятник истории и техники. Корабль построили в 1886 году, он принадлежал известному сибирскому промышленнику Александру Сибирякову. На нем 1 июля 1891 года совершил краткую поездку будущий последний император России Николай II.

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