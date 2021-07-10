Смартфон получит самый мощный аккумулятор в мире

Компания Ulefone выпустит смартфон с самой мощной батареей в истории — Power Armor 13. Емкость аккумулятора устройства составляет рекордные 13200 мАч.

Смартфон создавался по военным стандартам MIL-STD-810G. Так, он отвечает стандартам защиты IP69K, выдерживает длительное погружение под воду и падение с высоты в полтора метра, отмечают разработчики.

В качестве аппаратной основы Power Armor 13 выступает чипсет MediaTek Helio G95, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ. Устройство также получило 6,81-дюймовый дисплей, камеру из четырех объективов с инфракрасным датчиком для измерения расстояния до объектов.

Power Armor 13 поддерживает быструю зарядку 33 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт. При этом длительность полной зарядки у смартфона ожидается весьма значительной. Отмечается, что новинка станет доступна в июле.