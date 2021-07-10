Байден позвонил Путину из-за хакеров

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Белого дома. Кремль также подтвердил общение лидеров России и США.

Отмечается, что Байден поговорил с президентом Путиным о продолжающихся атаках с использованием программ-вымогателей. По версии США, атаки совершают злоумышленники, «базирующиеся в России».

Президент США призвал Россию принять меры по пресечению деятельности хакеров, действующих на ее территории, подчеркнув при этом решимость предпринять необходимые меры «для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры».

В свою очередь, Путин заявил о готовности России «к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве». Одновременно он отметил, что в последний месяц таких обращений от американских ведомств не поступало.

Кроме этого, главы государств высоко оценили совместную работу своих помощников после российско-американского саммита, который привел к обоюдному решению о возобновлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии в Совете безопасности ООН.