Netflix назвал дату премьеры второго сезона «Ведьмака»

Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Ведьмак», новые эпизоды станут доступны на платформе 17 декабря 2021 года. Анонс состоялся в рамках цифрового мероприятия WitcherCon.

Сезон будет состоять из восьми серий, новые эпизоды в основном будут посвящены взаимоотношениям Геральта и Цири. Netflix уже представил названия и логотипы семи эпизодов, за исключением последнего

На экране также появятся новые персонажи, который не было в первом сезоне — например, Весемир, Дийкстра и ряд других. Цири предстоит обучение в знаменитой крепости ведьмаков Каэр Морхен.

Премьера первого сезона «Ведьмака» состоялась в декабре 2019 года. Первая часть шоу состояла из восьми эпизодов. Сериал базируется на произведениях польского писателя Анджея Сапковского.