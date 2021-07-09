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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Политик Алексей Навальный рассказал в своем Instagram, что его постоянно снимают обнаженным в колонии. Так, во время посещения адвоката оппозиционеру приходится дважды раздеваться догола, а сам процесс тщательно документируют.

Навальный уточнил, что в СИЗО-1 догола нужно раздеваться до и после посещения суда, а также при каждом обыске камеры, которые идут постоянно. «Меня при этом снимали на видеорегистраторы не менее трех сотрудников», — отметил он.

По словам политика, благодаря тому, что «тюремная система России обожает снимать вас голым» теперь у него больше «голых фотографий» и «нюдсов», чем «у самых развратных тик-токеров вашего города вместе взятых».

«Один раз меня просто поразили требованием: Теперь поднимите мошонку. Что?! Откуда ее поднять? С пола? Что за извращенная просьба? Вопрос мошонки потребовал некоторых препирательств с прапорщиком, но в итоге и с ней разобрались», — отметил оппозиционер.

Он добавил, что раньше обнаженные съемки его смущали, но теперь политик уже не обращает внимания на камеры. Одеваясь, он скорее сначала возьмет носки, а не трусы, чтобы не стоять босыми ногами на холодном полу.

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gtk87

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