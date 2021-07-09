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США ввели новые санкции против российских компаний

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Министерство торговли США добавило в черный список трех российских граждан и три компании из России. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Федерального реестра.

Компаниям из списка фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного применения. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров.

Причиной для включения компаний в ограничительный список стали попытки приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Так, в черный список попали компании Teson, Trade-Component, Radiant Group of Companies, а также три физических лица: Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко, Маргарита Кузнецова. Ограничительные меры также приняли против 14 компаний из Китая.

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