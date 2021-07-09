Путин поддержал совместную учебу мальчиков и девочек

Президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена» в «Артеке» отметил, что девочкам и мальчикам лучше учиться совместно, а не раздельно.

По мнению главы государства, так они начинают уважительнее относиться и помогать друг другу. Путин высказался, комментируя проект 11-летнего Даниила из Москвы, который предложил создать учебное заведение, где дети разных полов будут учиться раздельно.

По задумке автора инициативы, мальчики и девочки учились бы раздельно, но встречались на общих занятиях и в столовой. Школьник считает, что это помогло бы «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее».

Путин отметил, что в ходе совместного обучения мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют свои лучшие качества и положительно влияют на характер своих товарищей-мальчишек. Также он указал, что специалисты считают более полезным совместное обучение.