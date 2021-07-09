НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Кремль поддержал идею о всеобщей вакцинации россиян

Источник:
РБК
184 1
Фото: Sibnet.ru

Вакцинация всех россиян от коронавируса является труднодостижимой целью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привитыми. <...> Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, производители постоянно наращивают объем производства вакцин, однако им еще предстоит завершить испытания на детях и подростках.

Он также назвал проявлением несознательности позицию тех людей, которые отказываются от вакцинации против COVID-19. «Всегда к нашему сожалению будут оставаться вакцинные диссиденты, это такое своеобразное проявление несознательности», — сказал он.

Еще по теме
Врач признал пользу секса после вакцинации от COVID
Новосибирцы подались в курьеры из‑за коронавируса
Мошенники запустили схему обмана с «бонусами за вакцинацию»
Чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Врач признал пользу секса после вакцинации от COVID
Новосибирцы подались в курьеры из‑за коронавируса
СК в Новосибирске проверит информацию о стрельбе в лагере с детьми
Выходные в Забайкалье будут дождливыми
Самое популярное
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
Госдеп отказался возвращать России дипсобственность
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Шурик96 — 217 баллов
  • gorbatiy — 209 баллов
  • chebo17 — 207 баллов
сделать прогноз
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
20
Российские процессоры впервые «догонят» западные
17
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
17
Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
17
Отсутствие масок на Путине и Цивилеве объяснили
Sibnet.Ru