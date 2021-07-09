Кремль поддержал идею о всеобщей вакцинации россиян

Вакцинация всех россиян от коронавируса является труднодостижимой целью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привитыми. <...> Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, производители постоянно наращивают объем производства вакцин, однако им еще предстоит завершить испытания на детях и подростках.

Он также назвал проявлением несознательности позицию тех людей, которые отказываются от вакцинации против COVID-19. «Всегда к нашему сожалению будут оставаться вакцинные диссиденты, это такое своеобразное проявление несознательности», — сказал он.