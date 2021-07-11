Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» покажут по ТВ в день финала Евро

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» покажут на Первом канале перед финальной игрой чемпионата Европы по футболу.

Фильм-биография посвящен карьере вратаря московского «Динамо» Льва Яшина. После поражения на чемпионате мира в Чили ему приходится уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире. Яшин стал единственным вратарем за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч». Он считается лучшим вратарем ХХ века, по версии FIFA.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снят в форме классического байопика. Все ключевые события в жизни: от детства до прощального матча, будут описаны в достаточной мере.

Из множества кандидатов на главную роль, среди которых были и подлинные звезды российского кино, выбрали молодого театрального актера Александра Фокина. Он обладатель ретро-внешности, высокого роста, длинных рук, и хорошей физической формы.

«Конечно, футбол нужно любить, чтобы снимать такое кино. И в первую очередь, конечно, нам надо поблагодарить тех актеров, которые снимались у нас в фильме, потому что им не сладко пришлось: играли при низких температурах, под дождем, все промокшие, со скорой помощью. Но это все то, что футболисты и испытывают в реальности на поле, поэтому тут мы честны», — рассказал о съемках матчей режиссер Василий Чигинский.

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» покажут 11 июля в 22.00 на Первом канале.