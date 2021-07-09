Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил топ Netflix

Первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил топ-10 фильмов на Netflix в нескольких странах. Данные опубликованы на сайте стримингового сервиса.

«Майор Гром: Чумной доктор» вошел в топ-10 самых просматриваемых картин в 65 странах. Лидером по просмотрам фильм стал у зрителей Бразилии, Венгрии, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Люксембурга, Италии, Словакии, Испании, Доминиканской Республики, Катара, Кувейта, Омана и Кипра.

Пользователи из США также оценили кинокомикс — «Майор Гром» попал в американский рейтинг, где занял последнюю строчку.

Сюжет фильма от режиссера Олега Трофима рассказывает о неподкупном полицейском Игоре Громове. Он встает на защиту жителей родного Санкт-Петербурга, когда появляется таинственный злодей в маске — Чумной доктор. Антагонист самовольно вершит правосудие и провоцирует погромы на улицах города.

Главную роль в отечественном кинокомиксе сыграл звезда фильма «Огонь» и сериала «Топи» Тихон Жизневский. Его партнерами по съемочной площадке стали Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и Сергей Горошко.