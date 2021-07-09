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СК в Новосибирске проверит информацию о стрельбе в лагере с детьми

Источник:
Sibnet.ru
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Пистолет в руках
Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Новосибирской области проверит информацию о четырех подростках в Болотнинском районе, которые устроили стрельбу в лагере, где жили школьники, отправившиеся в поход

По предварительной информации следствия, около 50 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в туристический поход на двое суток.

В понедельник вечером, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрелять в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в в палатках, были напуганы.

СУ СК России по Новосибирской области начало проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Новосибирск #Происшествия #ЧП
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