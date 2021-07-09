Выходные в Забайкалье будут дождливыми

Дожди и грозы придут в Забайкалье на выходных. Повышенная облачность приведет к понижению температуры днем, сообщили синоптики краевого гидрометцентра.

В предстоящие выходные в Забайкальском крае ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. С увеличением облачности понизится фон дневных температур до 23-28 градусов тепла.

Ночью температура воздуха в большинстве районов края будет держаться на отметках 12-17 градусов выше нуля. А по северным районам будет не по-летнему прохладно — 5-10 градусов выше нуля.

Ветер восточной четверти слабый, днем при грозах порывистый. В утренние часы местами будет отмечаться туман.