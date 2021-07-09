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Врач признал пользу секса после вакцинации от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: terminallychll / Attribution License

Сексолог из Новосибирска Виктор Стуров рассказал, что вести половую жизнь после вакцинации от коронавируса не только не запрещено, но и даже полезно.

Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что заниматься сексом после прививки опасно, так как физические нагрузки в этот период запрещены.

«Вакцинация не является противопоказанием, это просто нелогично. Сексуальная активность должна быть при любом состоянии, наоборот, она уменьшает число побочных эффектов чисто психологически», – сказал Sibnet.ru Стуров.

По его словам, интимная жизнь – это не тяжелые физические нагрузки, конечно, если секс «нормативный и не экстремальный».

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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