Черный ящик разбившегося Ан-26 нашли на Камчатке

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю
Спасатели на склоне сопки вблизи поселка Палана на Камчатке нашли один из бортовых самописцев разбившегося Ан-26, сообщили в администрации поселка.
«Обнаружен один из черных ящиков, при первичном осмотре без критических повреждений», — сказали «Интерфаксу» в поселковой администрации.
Самолет Ан-26, принадлежащий АО «Камчатское авиапредприятие», разбился во вторник при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана недалеко от аэропорта назначения.
На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается.