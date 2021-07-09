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Черный ящик разбившегося Ан-26 нашли на Камчатке

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Спасатели на склоне сопки вблизи поселка Палана на Камчатке нашли один из бортовых самописцев разбившегося Ан-26, сообщили в администрации поселка.

«Обнаружен один из черных ящиков, при первичном осмотре без критических повреждений», — сказали «Интерфаксу» в поселковой администрации.

Самолет Ан-26, принадлежащий АО «Камчатское авиапредприятие», разбился во вторник при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана недалеко от аэропорта назначения.

На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается.

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