Комедия «Шалом, папик!» вышла в видеосервисе Wink

Цифровая премьера фильма «Шалом, папик!» состоялась в видеосервисе Wink, комедия обошла кинотеатральный релиз в России, а мировой прокат вышла в марте 2020 года.

По сюжету дерзкая студентка Даниэль оказывается в экстремально неловкой ситуации, когда на еврейские поминки, где она находится с родителями и друзьями семьи, заявляется ее женатый папик.

Чтобы сохранить свои тайны, Даниэль придется выкручиваться изо всех сил, балансируя на грани безумия и паники. Оказывается, что и ее более взрослому любовнику есть, что скрывать.

Главные роли в этой камерной комедии исполнили: Рэйчел Сеннотт, Фред Меламед, Молли Гордон и Джеки Хоффман.

Посмотреть «Шалом, папик!» в Winkможно посмотреть в стандартном качестве за 299 рублей, и высоком качестве за 349 рублей. При покупке фильм останется в коллекции пользователя навсегда.