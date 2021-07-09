НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ясная погода задержится в Новосибирске ненадолго

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: Sibnet.ru

Выходные в Новосибирске будут теплыми и ясными, но в понедельник вновь начнутся дожди, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Над нами однородная воздушная масса, антициклон, ясная погода без ветра – ничего не происходит в атмосфере», – рассказала синоптик.

На выходных осадков не ожидается. В ночь на субботу будет 12-14, днем – 25-27 градусов. В воскресенье будет 14-16 градусов ночью и 26-28 градусов днем.

«(С понедельника) из районов Казахстана будет смещаться циклон, в начале недели ожидаются осадки разной интенсивности, но будет по-прежнему тепло», – добавила собеседница.

В ночь на понедельник будет 15-17 градусов, в понедельник днем – 26-28 градусов тепла.

Еще по теме
Выходные в Забайкалье будут дождливыми
Ливни обрушатся на Приангарье
Угольная буря накрыла Кузбасс
Людей обвинили в загрязнении позеленевшей реки Берди
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцы подались в курьеры из-за коронавируса
СК в Новосибирске проверит информацию о стрельбе в палаточном лагере
Выходные в Забайкалье будут дождливыми
Тело пропавшей в Бурятии четырехлетней девочки нашли в воде
Самое популярное
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
Госдеп отказался возвращать России дипсобственность
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 80 голосов
  • MDIMAN — 52 голоса
  • Elenapl5 — 51 голос
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
20
Российские процессоры впервые «догонят» западные
17
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
17
Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
16
Отсутствие масок на Путине и Цивилеве объяснили
Sibnet.Ru