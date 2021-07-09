Ясная погода задержится в Новосибирске ненадолго

Выходные в Новосибирске будут теплыми и ясными, но в понедельник вновь начнутся дожди, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Над нами однородная воздушная масса, антициклон, ясная погода без ветра – ничего не происходит в атмосфере», – рассказала синоптик.

На выходных осадков не ожидается. В ночь на субботу будет 12-14, днем – 25-27 градусов. В воскресенье будет 14-16 градусов ночью и 26-28 градусов днем.

«(С понедельника) из районов Казахстана будет смещаться циклон, в начале недели ожидаются осадки разной интенсивности, но будет по-прежнему тепло», – добавила собеседница.

В ночь на понедельник будет 15-17 градусов, в понедельник днем – 26-28 градусов тепла.