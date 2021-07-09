Тело пропавшей в Бурятии четырехлетней девочки нашли в воде

Спасатели достали из воды тело четырехлетней девочки в Баунтовском районе Бурятии, которая пропала в среду возле реки, сообщило региональное ГУ МЧС.

В среду в Баунтовском районе возле реки пропала четырехлетняя девочка. На ее поиски вышли местные жители, сотрудники администрации и полиция, но найти в первый вечер ее не удалось. На помощь местным выехали спасатели.

Тело девочки обнаружили в пятницу на реке Витим. Ребенок был найден жителями в четырех километрах от места, где она предположительно утонула. Точную причину смерти установят эксперты.

По данным регионального ГУ МЧС, это уже седьмой случай гибели детей на воде в Бурятии с начала лета. Большая часть трагических случаев происходит из-за отсутствия контроля за детьми со стороны взрослых.

Спасатели напомнили, что взрослый человек тонет в течение одной минуты, ребенок — в два раза быстрее. Чаще всего оказавшись в стрессовой ситуации, человек тонет молча и со стороны трудно определить, что он нуждается в помощи.