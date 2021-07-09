Пьяный водитель с детьми в салоне отправил «Жигули» в кювет

Пьяный водитель вез в «Шестерке» жену и не пристегнутых детей, машина угодила в кювет, сообщает УГИДД по Хакасии.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», двигаясь по дороге в селе Подсопки, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате происшествия никто не пострадал.

В салоне автомобиля помимо водителя находилась его супруга с признаками алкогольного опьянения, а также трое несовершеннолетних детей трех, четырех и семи лет, которые перевозились без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Результат проверки водителя показал — 0,56 мг/л.

В отношении нарушителя составлены материалы за нарушение требований к перевозке детей, отсутствие при себе документов и страхового полиса, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и управление транспортным средством в состоянии опьянения без права управления. За данные правонарушения водителю придется выплатить административные штрафы в общей сложности более 33 тысяч рублей.





