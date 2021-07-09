НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Пьяный водитель с детьми в салоне отправил «Жигули» в кювет

Источник:
Sibnet.ru
245 0

Пьяный водитель вез в «Шестерке» жену и не пристегнутых детей, машина угодила в кювет, сообщает УГИДД по Хакасии.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», двигаясь по дороге в селе Подсопки, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате происшествия никто не пострадал.

В салоне автомобиля помимо водителя находилась его супруга с признаками алкогольного опьянения, а также трое несовершеннолетних детей трех, четырех и семи лет, которые перевозились без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Результат проверки водителя показал — 0,56 мг/л.

В отношении нарушителя составлены материалы за нарушение требований к перевозке детей, отсутствие при себе документов и страхового полиса, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и управление транспортным средством в состоянии опьянения без права управления. За данные правонарушения водителю придется выплатить административные штрафы в общей сложности более 33 тысяч рублей.


Еще по теме
СК в Новосибирске проверит информацию о стрельбе в палаточном лагере
Тело пропавшей в Бурятии четырехлетней девочки нашли в воде
Внедорожник в Кузбассе стал грудой металла в ДТП с фурой
Мужчина в Красноярском крае столкнул сожительницу с балкона и избил
смотреть все
Хакасия #ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцы подались в курьеры из-за коронавируса
СК в Новосибирске проверит информацию о стрельбе в палаточном лагере
Выходные в Забайкалье будут дождливыми
Тело пропавшей в Бурятии четырехлетней девочки нашли в воде
Самое популярное
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
Госдеп отказался возвращать России дипсобственность
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 80 голосов
  • MDIMAN — 52 голоса
  • Elenapl5 — 51 голос
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
20
Российские процессоры впервые «догонят» западные
17
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
17
Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
16
Отсутствие масок на Путине и Цивилеве объяснили
Sibnet.Ru