Редкий универсал «Волга» обнаружили в Нидерландах

Редкую «Волгу» — универсал Volga Scaldia с дизельным двигателем — выставили на продажу в Голландии.

Объявление опубликовано на сайте autoscout24.ru. Volga Scaldia — это экспортная модификация модели ГАЗ-24-77, которые дооснащала и продавала бельгийская фирма Scaldia-Volga S.A.

На универсале 1977 года выпуска установлен 2,1-литровый дизельный двигатель Peugeot Indenor xdp мощностью 62 лошадиные силы. Продавец обратил внимание, что мотор у авто греется, поэтому его надо проверить.

«Салон в довольно ухоженном состоянии. Обивка в хорошем состоянии. Еще у меня есть дополнительные двери и крышка багажника плюс некоторые запчасти в ящиках», — добавил владелец машины.

Цена на автомобиль составляет почти 4,4 тысячи евро (386 тысяч рублей по текущему курсу).