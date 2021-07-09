Парашюты для десантирования бронемашин с людьми создадут в России

Холдинг «Технодинамика» (входит в «Ростех») ведет опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Парашют», в рамках которой создается грузовая парашютная система для десантирования бронеавтомобилей «Тайфун» и «Тигр», сообщил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

«Ведем очень важную ОКР "Парашют". Это средство десантирования для крупногабаритной техники, прежде всего "Тайфун-ВДВ" — машина массой 18 тонн, также на этой платформе будет десантироваться "Тигр" массой девять тонн. Эти две машины, рассчитанные на десантную мобильность, будут сбрасываться с платформы, разработанной в рамках ОКР "Парашют"», — цитирует РИА Новости Насенкова.

Пока идут предварительные испытания. Первый совместный сброс вновь разработанных грузовой платформы с парашютной системой был сделан с грузом массой девять тонн, второй — с грузом массой 11 тонн. Затем испытательные сбросы будут проводится с увеличением полезной нагрузки до 18 тонн соответственно.

По словам Насенкова, предполагается, что в бронемашине при десантировании будет находится личный состав.