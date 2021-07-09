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Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Круэлла»

Фильм «Круэлла» и сериал «Вампиры средней полосы» стали лучшими проектами первой половины этого года, согласно зрительскому рейтингу.

Лучшим сериалом стал российский проект «Вампиры средней полосы» о семье вампиров, проживающих среди простых смертных в Смоленске.

Второе место у американской детективной драмы канала HBO «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Замыкает тройку лидеров многосерийный проект Marvel «ВандаВижен», вышедший в январе.

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В десятке сериалов — «Хрустальный» Душана Глигорова (KION), «Полет» Петра Тодоровского-мл. (ТНТ), «Засланец из космоса» (Syfy), «Топи» (Кинопоиск HD), «В ее глазах» (Netflix), «Тень и кость» (Netflix), «За час до рассвета» (НТВ, more.tv).

Топ лучших фильмов возглавил приквел знаменитой киноистории Disney о 101 далматинце «Круэлла» — о молодости Круэллы де Виль в исполнении Эммы Стоун.

Второе место у продолжения популярного российского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла». На третьей позиции разместилась четырехчасовая режиссерская версия «Лиги Справедливости» Зака Снайдера.

Замыкают пятерку лучших фильмов полугодия голливудский боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» и сиквел нашумевшего хоррора Джона Красински «Тихое место 2».

Рейтинг лучших фильмов и сериалов первой половины 2021 года составил медиапроект Mail.ru, основываясь на зрительских предпочтениях.

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