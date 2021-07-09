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Новосибирское метро отменило переход на летний режим из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский метрополитен не будет сокращать количество поездов, чтобы они не были переполнены, это связано с распространением коронавируса, сообщил в пятницу пресс-центр мэрии.

Новосибирский метрополитен каждый год переходит на летний график движения поездов с увеличением интервалов движения. Это обусловлено значительным снижением пассажиропотока, периодом отпусков и технологическим процессом обслуживания подвижного состава.

«В летнем графике 2021, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки, для снижения наполняемости вагонов выдаются дополнительные поезда в часы пик, что позволяет выдерживать интервал зимнего графика», – сообщил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

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COVID19 #Новости COVID19 #Транспорт и дороги
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