Новосибирское метро отменило переход на летний режим из-за COVID

Новосибирский метрополитен не будет сокращать количество поездов, чтобы они не были переполнены, это связано с распространением коронавируса, сообщил в пятницу пресс-центр мэрии.

Новосибирский метрополитен каждый год переходит на летний график движения поездов с увеличением интервалов движения. Это обусловлено значительным снижением пассажиропотока, периодом отпусков и технологическим процессом обслуживания подвижного состава.

«В летнем графике 2021, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки, для снижения наполняемости вагонов выдаются дополнительные поезда в часы пик, что позволяет выдерживать интервал зимнего графика», – сообщил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.