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Гуф и Егор Крид выпустили совместный трек «Автомат»

Источник:
Sibnet.ru
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Реперы Гуф и Егор Крид сделали фит. Они выпустили песню «Автомат» про одиночество, трек войдет в новый альбом Крида «Pussy boy».

«Легендарный трек, Гуф на дрилл бите!» — написал про новую песню Егор Крид в Instagram.

Песня «Автомат» войдет в новый альбом Егора Крида «Pussy boy». Это уже третий сингл из будущего альбома, ранее были выпущены песни «Телефон» и «Здравствуйте». Всего на пластинке ожидается 10 треков.

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