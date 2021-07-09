Гуф и Егор Крид выпустили совместный трек «Автомат»

Реперы Гуф и Егор Крид сделали фит. Они выпустили песню «Автомат» про одиночество, трек войдет в новый альбом Крида «Pussy boy».

«Легендарный трек, Гуф на дрилл бите!» — написал про новую песню Егор Крид в Instagram.

Песня «Автомат» войдет в новый альбом Егора Крида «Pussy boy». Это уже третий сингл из будущего альбома, ранее были выпущены песни «Телефон» и «Здравствуйте». Всего на пластинке ожидается 10 треков.