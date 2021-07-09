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Талибы пообещали России мир

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: isafmedia / CC BY 2.0

Делегация политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) на встрече со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым подтвердила заинтересованность в достижении мира в стране, сообщает пресс-служба российского МИД.

«Представители ДТ (движения талибов) подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций», — утонили «Коммерсанту» в МИД России.

Российская сторона на переговорах выразила обеспокоенность из-за эскалации напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны.

Представители движения также заявили о решимости бороться с угрозой террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Афганистане и искоренять наркопроизводство.

«От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана»,— сообщил МИД.

«Талибан» на фоне вывода американских войск и сил НАТО из Афганистана заявил, что контролирует 162 района Афганистана из 398. Из-за наступления талибов обострилась ситуация на афгано-таджикской границе. О готовности помочь Таджикистану заявлял президент России Владимир Путин.

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