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Признаки жизни нашли на спутнике Сатурна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Межпланетная станция Cassini во время обследования Энцелада обнаружила в его атмосфере следы метана. По мнению исследователей, это может говорить о наличии жизни под ледяной коркой спутника Сатурна.

Собранные данные подтвердили высокую концентрацию определенных молекул, соответствующих гидротермальной активности на дне океанов Земли. Такие показатели согласуются с деятельностью живых организмов, пишет Nature Astronomy.

Специалисты использовали специальную математическую модель, которая убедительно продемонстрировала, что гипотеза о химическом возникновении таких объемов метана не может объяснить наблюдаемую концентрацию.

Впрочем, есть еще одно объяснение — метан возникает в ходе процессов разложения первичного органического вещества, которое может присутствовать в ядре Энцелада. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти гипотезы, потребуется дорогостоящая глубоководная миссия на спутник Сатурна.

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