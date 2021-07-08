Признаки жизни нашли на спутнике Сатурна

Межпланетная станция Cassini во время обследования Энцелада обнаружила в его атмосфере следы метана. По мнению исследователей, это может говорить о наличии жизни под ледяной коркой спутника Сатурна.
Собранные данные подтвердили высокую концентрацию определенных молекул, соответствующих гидротермальной активности на дне океанов Земли. Такие показатели согласуются с деятельностью живых организмов, пишет Nature Astronomy.
Специалисты использовали специальную математическую модель, которая убедительно продемонстрировала, что гипотеза о химическом возникновении таких объемов метана не может объяснить наблюдаемую концентрацию.
Впрочем, есть еще одно объяснение — метан возникает в ходе процессов разложения первичного органического вещества, которое может присутствовать в ядре Энцелада. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти гипотезы, потребуется дорогостоящая глубоководная миссия на спутник Сатурна.
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