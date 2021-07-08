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Путин разрешил чартерные рейсы на курорты Египта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года, запрещавший чартерное авиасообщение с курортами Египта. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмененный указ также содержал рекомендацию туроператорам на время действия запрета на авиаперевозки воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки на территорию Египта.

Чартерное сообщение между Россией и курортами Египта прекратилось в 2015 году после крушения российского Airbus A321 компании «Когалымавиа» в результате террористического акта.

До 2018 года авиасообщение отсутствовало полностью, затем российским авиакомпаниям разрешили летать в Каир. В апреле этого года Россия и Египет договорились возобновить чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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