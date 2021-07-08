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Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft выпустила экстренное обновление с исправлением критической уязвимости для различных версий фирменной операционной системы Windows.

Патч исправляет серьезную уязвимость под названием PrintNightmare в сервисе Windows Print Spooler для управления очереди печати. С помощью «дыры» злоумышленники могли устанавливать на компьютере приложения, изменять данные, создавать новые учетные записи.

В список операционных систем, получивших обновление, попали почти все версии Windows 10, а также Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 7 SP1 и Windows Server 2008. В ближайшее время появится апдейт для Windows Server 2012, Windows Server 2016 и Windows 10 версии 1607.

«Мы рекомендуем немедленно установить эти обновления. Они содержат средства защиты от CVE-2021-1675 и от уязвимости удаленного выполнения кода в службе диспетчера очереди печати Windows», — говорится в официальном сообщении Microsoft.

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