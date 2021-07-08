Темп вакцинации в Новосибирской области снизился за последние семь дней из-за того, что поступило меньше вакцин. Новая большая партия ожидается на выходных, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в четверг.

По данным правительства Новосибирской области, в июне еженедельно прививалось более 20 тысяч человек еженедельно. За последние семь дней вакцинировалось меньше людей. Темпы вакцинации снизились из-за того, что вакцина не поступает.

«На сегодняшний день около 5 тысяч (человек). Это среднее количество, которое рассчитывается за семь дней. (Темпы) чуть-чуть упали, в связи с тем, что вакцина не поступает за последние два дня», — сообщил Хальзов в ходе брифинга.

Но, по его словам, уже на этой неделе регион должен получить 38,8 тысячи доз. Партию планируется получить на выходных. При поступлении вакцина немедленно распределят по медицинским учреждениями.

В среду, глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации, чтобы довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%. Для этого необходимо иностранцев, находящихся в России, а также, по его распоряжению, необходимо начать ревакцинацию.