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Внедорожник в Кузбассе стал грудой металла в ДТП с фурой

Источник:
Sibnet.ru
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Четыре человека погибли при лобовом столкновении Toyota Land Cruiser с фурой на трассе в Тяжинском районе Кемеровской области в четверг, сообщила прокуратура Кузбасса.

Авария произошла на 501 километре автодороги «Р-255 Сибирь» Новосибирск — Кемерово —Красноярск около 08.00 по местному времени (04.00 мск). По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF.

В результате в легковом автомобиле погибли четыре человека, включая 38-летнего водителя. Пассажирам было 22, 27 и 50 лет, уточнила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

С начала года за нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу встречного движения, было привлечено к ответственности около 3,4 тысячи водителей, отметили в ведомстве.

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Кузбасс #ЧП #ДТП
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