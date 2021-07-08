Внедорожник в Кузбассе стал грудой металла в ДТП с фурой

Четыре человека погибли при лобовом столкновении Toyota Land Cruiser с фурой на трассе в Тяжинском районе Кемеровской области в четверг, сообщила прокуратура Кузбасса.

Авария произошла на 501 километре автодороги «Р-255 Сибирь» Новосибирск — Кемерово —Красноярск около 08.00 по местному времени (04.00 мск). По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF.

В результате в легковом автомобиле погибли четыре человека, включая 38-летнего водителя. Пассажирам было 22, 27 и 50 лет, уточнила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

С начала года за нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу встречного движения, было привлечено к ответственности около 3,4 тысячи водителей, отметили в ведомстве.