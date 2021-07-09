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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Каждый второй сотрудник заявил о бесплатных переработках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 70% россиян перерабатывают, 50% делают это бесплатно, выяснили аналитики СК «Росгосстрах жизнь» и сервиса по поиску работы hh.ru.

В переработках признались 73% респондентов – 76% офисных работников и 71% работающих из дома. Чаще всего о сверхурочной работе говорили топ-менеджеры.

Также наиболее часто работают сверхурочно сотрудники строительной отрасли, рабочий персонал, работники транспортно-логистической отрасли, IT и сельскохозяйственной отрасли.

Лидером по доле перерабатывающих жителей стала Москва. На втором месте оказалась Новосибирская область.

«Больше трети участников опроса (39%) отметили, что в коллективах, где они работают, негласно принято оставаться на некоторое время после работы, а к тем, кто уходит «ровно в шесть», относятся скептически», – сказано в сообщении.

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