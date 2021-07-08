КамАЗ официально представил «убийцу БелАЗа»

Шарнирно-сочлененный сверхтяжелый самосвал КамАЗ-6561 «Геркулес» — это «последовательный гибрид» с функцией автономного режима, такие характеристики официально обнародовал Камский автозавод.

«Геркулес» выполнен по схеме «последовательный гибрид», то есть представляет собой автономный электромобиль, не требующий подзарядки от внешней сети. Двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электрический генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумуляторную батарею. Последовательный гибрид работает местами на чистом электричестве при заряженной аккумуляторной батарее и, таким образом, очень близок к электромобилю.

Рекуперация энергии будет происходить при спуске в карьер, а при подъеме наверх с грузом — накопленная энергия в батареях помогает подняться автомобилю в гору. Такое решение позволяет снизить количество потребляемого топлива на 15 % в сравнении с дизельным аналогом.

Длина самосвала — 10120 мм, ширина — 3430 мм, высота — 4030 мм. Снаряженная масса шасси составляет 31 тонн, а грузоподъемность 40 тонн. Автомобиль с колесной формулой 6х6 предназначен для перевозки насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам.

Также он может применятся при разработке карьерных месторождений и шахт, для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии. Для этого на борту предусмотрена система ADAS 5 уровня, обеспечивающая движение в карьере в автономном режиме, без участия водителя. Также самосвал может эксплуатироваться как в режиме дистанционного управления, так и управляться водителем из кабины.