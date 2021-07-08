Сибирь оказалась в лидерах по вакансиям

Сибирь показала самый высокий рост в стране за последнее время по количеству предложений о работе, рассказала журналистам в четверг руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

По словам Игнатовой, за последний месяц в Сибири стало на 6% больше вакансий – это больше, чем во всех других округах РФ. На втором месте оказался Северный Кавказ.

По сравнению с прошлым годом число вакансий выросло на 77%. «Такие активные, агрессивные показатели у нас зафиксированы», – прокомментировала эксперт.

Что касается роста спроса на новые рабочие места, Сибирь, по данным за последний год, оказалась на втором месте в стране после Москвы и Подмосковья. За год спрос в СФО вырос на 96%.