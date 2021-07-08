Таможня рассказала, какие товары незаконно ввозят в Россию

Злоумышленники чаще всего в страну пытаются незаконно ввезти товары широкого потребления, рассказал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

«Чаще всего речь идет о налогоемких и ходовых товарах, там, где можно быстро получить значительную экономическую выгоду. Это может быть одежда, обувь, бытовая техника, телефоны, цветы», — сказал Давыдов в интервью «Российской газете».

По его словам, в «последнее время очень много выявляем нарушений, связанных с незаконным перемещением сигарет». «В этом году уже задержано более 11 миллионов пачек сигарет. Причем это только верхушка айсберга», — отметил он.

Только из-за одной фуры, набитой сигаретами, бюджет теряет на акцизе порядка 500 тысяч долларов, уточнил первый замруководителя ФТС.

Точную цифру о количестве контрабандного товара, который попадает на прилавки магазинов, назвать нельзя. По словам Давыдова, во время последнего крупного задержания таможенники выявили 1,3 миллиона пачек сигарет.

«Эта партия прошла мимо мобильных групп, но мы их "догнали" в местах складирования. В рамках постконтроля очень помогает система маркировки товаров, которая упрощает процедуру доказывания нарушения», — отметил представитель ФТС.