Обнаружен «резервуар» коронавируса в организме человека

Коронавирус SARS-CoV-2 способен длительное время размножаться в слюнных железах, выяснили бразильские специалисты.
Ученые проанализировали образцы трех типов слюнных желез — околоушных, поднижнечелюстных и малых — у взрослых пациентов, умерших от COVID-19. Оказалось, что ответственные за производство и выделение слюны ткани служат «резервуарами» инфекции.
Исследователи зафиксировали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках, пишет The Journal of Pathology. До сих пор считалось, что коронавирус не может размножаться таким способом.
Открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью. Предположительно, минимум два рецептора, присутствующих в слюнных железах, являются уязвимыми для патогена.
Считается, что коронавирусная инфекция попадает в организм в основном через нос, однако новые данные намекают на то, что средой для прямого проникновения вируса может являться ротовая полость.
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