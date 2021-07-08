Обнаружен «резервуар» коронавируса в организме человека

Коронавирус SARS-CoV-2 способен длительное время размножаться в слюнных железах, выяснили бразильские специалисты.

Ученые проанализировали образцы трех типов слюнных желез — околоушных, поднижнечелюстных и малых — у взрослых пациентов, умерших от COVID-19. Оказалось, что ответственные за производство и выделение слюны ткани служат «резервуарами» инфекции.

Исследователи зафиксировали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках, пишет The Journal of Pathology. До сих пор считалось, что коронавирус не может размножаться таким способом.

Открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью. Предположительно, минимум два рецептора, присутствующих в слюнных железах, являются уязвимыми для патогена.

Считается, что коронавирусная инфекция попадает в организм в основном через нос, однако новые данные намекают на то, что средой для прямого проникновения вируса может являться ротовая полость.